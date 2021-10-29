Росприроднадзор решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке

Росприроднадзор решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке
Росприроднадзор решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке
Вчера, 12:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября стало известно о том, что жалоба Росприроднадзора принята апелляционным арбитражным судом в Челябинске, рассмотрят её 22 ноября, сообщает РБК-Башкортостан.

Еще в июне 2021 года Росприроднадзор решил исключить Стерлитамакский полигон «Вториндустрия» из официального реестра размещение отходов. Но в сентябре компания решение ведомства оспорила в суде, Арбитражный суд Башкирии в свою очередь приостановил действие приказа Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

В доводах в пользу компании сообщалось, что в случае приостановки деятельности «Вториндустрии» его нельзя будет использовать, а значит твердые бытовые отходы из Стерлитамака будет некуда складировать, а транспортировка ТБО в Ишимбайский район приведет к удорожанию услуг.

Росприроднадзор остался не удовлетворен сложившейся ситуацией и подал жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд в Челябинске, суд жалобу принял и рассмотрит ее 22 ноября, сообщает издание РБК-Башкортостан.

Напомним, несмотря на признание мусорной реформы в Башкирии одной из самых успешных в России, весь июнь уфимцы жаловались на воздух, отравленный пожаром на полигоне в Черкассах. Да и жалобы на вывоз мусора уже никого не удивляют. В июле Mkset проанализировал ход реформы в регионе и узнал, почему стихийные свалки и мусорные пожары в республике в ближайшие годы никуда не исчезнут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы