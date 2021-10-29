Росприроднадзор решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке

Напомним, несмотря на признание мусорной реформы в Башкирии одной из самых успешных в России, весь июнь уфимцы жаловались на воздух, отравленный пожаром на полигоне в Черкассах. Да и жалобы на вывоз мусора уже никого не удивляют. В июле Mkset проанализировал ход реформы в регионе и узнал, почему стихийные свалки и мусорные пожары в республике в ближайшие годы никуда не исчезнут.