Росприроднадзор решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке

Еще в июне 2021 года Росприроднадзор решил исключить Стерлитамакский полигон «Вториндустрия» из официального реестра размещение отходов. Но в сентябре компания решение ведомства оспорила в суде, Арбитражный суд Башкирии в свою очередь приостановил действие приказа Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
В доводах в пользу компании сообщалось, что в случае приостановки деятельности «Вториндустрии» его нельзя будет использовать, а значит твердые бытовые отходы из Стерлитамака будет некуда складировать, а транспортировка ТБО в Ишимбайский район приведет к удорожанию услуг.
Росприроднадзор остался не удовлетворен сложившейся ситуацией и подал жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд в Челябинске, суд жалобу принял и рассмотрит ее 22 ноября, сообщает издание РБК-Башкортостан.
Напомним, несмотря на признание мусорной реформы в Башкирии одной из самых успешных в России, весь июнь уфимцы жаловались на воздух, отравленный пожаром на полигоне в Черкассах. Да и жалобы на вывоз мусора уже никого не удивляют. В июле Mkset проанализировал ход реформы в регионе и узнал, почему стихийные свалки и мусорные пожары в республике в ближайшие годы никуда не исчезнут.