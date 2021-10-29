Роспотребнадзор Башкирии пообещал эффект от нерабочей недели через 14 дней

Роспотребнадзор Башкирии пообещал эффект от нерабочей недели через 14 дней
Роспотребнадзор Башкирии пообещал эффект от нерабочей недели через 14 дней
Вчера, 10:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября в Общественной палате Башкирии обсудили антиковидные меры и пропаганду вакцинации, там замглавы Роспотребнадзора Пермина назвала COVID-19 управляемой инфекцией и призвала усилить контроль за соблюдением ограничений, сообщается на сайте ОП Башкирии.

28 октября в Общественной палате Башкирии состоялся круглый стол посвященный антиковидным мерам. В ходе мероприятия заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила, что жители региона ощутят эффект от грядущей нерабочей недели не сразу, а по прошествии двух недель.

Представительница Роспотребнадзора подчеркнула, что все вводимые ограничительные меры адекватные и рабочие, но для этого надо только добиваться их соблюдения. Речь шла конкретно о режиме самоизоляции для непривитых граждан старше 65 лет, лиц контактировавших с инфицированными коронавирусом и .амбулаторных больных.

Галина Пермина напомнила, что они должны быть на самоизоляции и не должны выходить даже в магазин.

Нужно обеспечить контроль за соблюдением тех, кто находится на самоизоляции, наше ведомство не может охватить такой большой объем людей и юридически у нас нет таких прав, поэтому мы будем выходить на оперативный штабГалина Пермина

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