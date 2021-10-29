Роспотребнадзор Башкирии пообещал эффект от нерабочей недели через 14 дней

28 октября в Общественной палате Башкирии обсудили антиковидные меры и пропаганду вакцинации, там замглавы Роспотребнадзора Пермина назвала COVID-19 управляемой инфекцией и призвала усилить контроль за соблюдением ограничений, сообщается на сайте ОП Башкирии.

28 октября в Общественной палате Башкирии состоялся круглый стол посвященный антиковидным мерам. В ходе мероприятия заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила, что жители региона ощутят эффект от грядущей нерабочей недели не сразу, а по прошествии двух недель. Представительница Роспотребнадзора подчеркнула, что все вводимые ограничительные меры адекватные и рабочие, но для этого надо только добиваться их соблюдения. Речь шла конкретно о режиме самоизоляции для непривитых граждан старше 65 лет, лиц контактировавших с инфицированными коронавирусом и .амбулаторных больных. Галина Пермина напомнила, что они должны быть на самоизоляции и не должны выходить даже в магазин. Нужно обеспечить контроль за соблюдением тех, кто находится на самоизоляции, наше ведомство не может охватить такой большой объем людей и юридически у нас нет таких прав, поэтому мы будем выходить на оперативный штабГалина Пермина

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