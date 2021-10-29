ОК запустят специальный каталог игр и видеораздел «Лучше дома»

4-го ноября с 12:00 по московскому времени в ОК также пройдет серия трансляций о культуре, приуроченных к всероссийской акции «Ночь искусств» совместно с проектом «Культура.РФ». Государственный исторический музей познакомит зрителей с историей старинных расписных сундуков, музей музыки подготовил онлайн-экскурсию по своей сокровищнице, а Российский этнографический музей приглашает на беседу, участники которой предложат взглянуть на мир с точки зрения этнографии и открыть для себя новую суть обыденных явлений. Все видеотрансляции будут также доступны в официальной группе «Культура.РФ».