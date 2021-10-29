Нерабочие дни, иск против Хабирова, QR-коды нового образца. Итоги недели в Башкирии

Больницы в период нерабочей недели будут работать по отдельному графику. С 30 октября по 7 ноября плановая госпитализация, пункты вакцинации, травмпункты и бригады сокрой будут работать в обычном режиме, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии. Также стало известно о том, что медицинские учреждения в Башкирии из-за праздничных выходных и нерабочей недели не будут работать с 30 по 31 октября и также с 4 по 7 ноября. 1 и 2 ноября больницы будут работать по графику выходного дня. 3 ноября — рабочий день сокращается на один час.