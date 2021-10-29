Нерабочие дни, иск против Хабирова, QR-коды нового образца. Итоги недели в Башкирии

27 октября суд вынес решение по иску против главы республики. Суд решил отказать в удовлетворении иска, в котором указывается просьба отменить некоторые пункты в антиковидном указе Главы. Суд отказал в удовлетворении иска, в котором участники процесса просили отменить пункты в указе главы № 111.
Было вынесено решение отказать в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12, приложения №2 Указа Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560. Закон в силу еще не вступил.
Новые коронавирусные ограничения повлияли на снижение выручки предпринимателей. Бизнес-омбудсмен республики заявил о том, что это происходит из-за участившихся проверок и дополнительных затрат на сотрудников, которые проверяют на входе QR-коды и справки. Выручка предпринимателей, которых затронули новые коронавирусные ограничения в Башкирии, снизилась на 70-80%. Как сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева, в Башкирии на данный момент действуют более 400 фитнес-клубов и все они страдают от низкого трафика посещения, из-за чего выручка упала в среднем на 80%.
Власти Уфы призвали граждан заявлять о фактах подделки коронавирусных справок. Чиновники призывают сознательных жителей города сообщать о поддельных документах и их продажи.
С начала нерабочей недели будут отменены или перенесены все общественные мероприятия, где заявлено более 30 участников. В ночное время запрещена работа общепитов и других заведений. С субботы 30 октября, будут отменены или перенесены все деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, где заявлено более 30 участников. За исключением тех, мероприятий, которые были одобрены антикоронавирусным штабом. Что именно за мероприятия могут быть одобрены, глава республики не уточнил.
Минздрав Башкирии предложил ввести денежное вознаграждение для пожилых, делающих прививку от COVID-19. Замминистра отметил, что в республики бы прижилась практика денежного вознаграждения за вакцинирование от коронавируса среди пожилых жителей.
С 1 ноября в Уфе в детских садах цены повысятся на 25 рублей, об этом сообщила администрация города.За один день пребывания в садике за 12 часов теперь придется платить 151 рубль, а это уже 3171 рублей в месяц за 21 день.
В Уфе пройдут массовые проверки водителей в период с 29 по 30 октября, об этом сообщил отдел ГИБДД по городу. Сотрудники отдела попросили жителей быть осторожными и на дорогах, осуществлять перевозку детей только в специальных автомобильных креслах и всегда проверять транспорт перед выездом. Также госавтоинспекция попросила иметь при себе необходимые документы.
В Башкирии мужчина забил до смерти сожительницу и друга. Теперь мужчину ждет суд за «убийство двух и более лиц, совершенное с особой жесткостью».
Больницы в период нерабочей недели будут работать по отдельному графику. С 30 октября по 7 ноября плановая госпитализация, пункты вакцинации, травмпункты и бригады сокрой будут работать в обычном режиме, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии. Также стало известно о том, что медицинские учреждения в Башкирии из-за праздничных выходных и нерабочей недели не будут работать с 30 по 31 октября и также с 4 по 7 ноября. 1 и 2 ноября больницы будут работать по графику выходного дня. 3 ноября — рабочий день сокращается на один час.
Житель Нефтекамска 22 октября выстрелил из пневматического пистолета в своего оппонента после драки и скрылся с места событий. Мужчине было предъявлено обвинение по статье за «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Известно, что судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
25 октября в Уфе обрушился потолок жилого дома по адресу Ахметова, 217. Случай произошел в аварийном доме на улице Ахметова, 217 в уфимском районе Затон. После воскресного сильного ливня обрушился потолок, к счастью, обошлось без пострадавших. Жилой дом давно признан аварийный, но расселение его мэрия Уфы планировала осуществить только к декабрю 2024 года.
Власти Башкирии планируют построить два новых ковид-госпиталя. На данный момент известно, в каких населенных пунктах будут построены больницы - в Зауралье и в Сибае. Премьер-министр Башкирии обосновал выбор площадки для нового госпиталя в Зауралье теми особенностями, среди которых есть удаленность от центра. Помещение госпиталя по плану будет точной копией больницы в Зубово и в Стерлитамаке, об этом сообщила пресс-служба Правительства Башкирии. Один из двух новых ковид-госпиталей будет построен в Сибае.
В справках нового образца появится медицинская информация и название сделанной прививки. Также будет отображено место, где житель республики проходил вакцинирование. Сертификат можно будет получить как в бумажном, так и в электронном виде. Что касается старых образцов - они будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года. Сертификат можно будет распечатать прямо с портала Госуслуг.
Mkset продолжает следить за развитием событий.