Мэр Уфы Сергей Греков запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт

Мэр Уфы Сергей Греков запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт
Мэр Уфы Сергей Греков запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт
Вчера, 11:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября мэрией был утвержден план мероприятий по недопущению завоза и распространения COVID-19 в общественном транспорте, документ опубликован на сайте мэрии.

Вчера, 28 октября в уфе был утвержден план мероприятий по недопущению завоза и распространения COVID-19 в общественном транспорте. Документ содержит предписания перевозчикам города, в числе которых и юридические лица и ИП. Им рекомендовано не обслуживать пассажиров без масок. Как предписания мэрии будут соблюдать частные перевозчики – сложно представить. Уточняется, что ношение масок водителями и кондукторами должен контролировать «Уфагортранс».

Теперь в салонах автобусов и прочего транспорта должны ежедневно проводить дезинфекцию,дезинфицирующее средство для пассажиров должно также находиться в салоне транспортного средства, причем эту норму перевозчики должны будут соблюдать до особого распоряжения мэрии.

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