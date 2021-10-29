Мэр Уфы Сергей Греков запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт

Вчера, 28 октября в уфе был утвержден план мероприятий по недопущению завоза и распространения COVID-19 в общественном транспорте. Документ содержит предписания перевозчикам города, в числе которых и юридические лица и ИП. Им рекомендовано не обслуживать пассажиров без масок. Как предписания мэрии будут соблюдать частные перевозчики – сложно представить. Уточняется, что ношение масок водителями и кондукторами должен контролировать «Уфагортранс».