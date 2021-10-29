Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года

В Башкирии в связи со сложной ситуацией с коронавирусом объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Отмечается, что эти дни для работников будут с сохранением обычной зарплаты.
Правительство выделило 28,3 млрд рублей малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Оформить заявление на выплаты можно через портал Госуслуг, размер пособия будет зависеть от среднего дохода семьи.
С 1 ноября экс-члены летных экипажей гражданской авиации и категории сотрудников сферы угольной промышленности смогут рассчитывать на доплаты. Граждане от 80 лет получат страховые деньги в двойном размере. Защитникам блокадного Ленинграда единоразово выплатят по 50 тысяч рублей.
Россияне смогут подавать заявления на изменение условий кредита или займа, если они больше не могут платить по счетам. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий коронавирус у заемщика или живущих с ним членов семьи. При таких условиях штрафы и пени на кредит начислены не будут. Нововведение коснется физлиц, самозанятые и предпринимателей МСП, а также тех, кто уже прошел реструктуризацию долга.
С 29 ноября компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года, а сотрудники-владельцы номеров должны отправить подтверждение. Сделать это можно через портал госуслуг. В противном случае неучтенные сим-карты заблокируют 1 декабря. Закон позволит бороться с телефонными мошенниками и поможет снизить число преступлений через анонимные сим-карты.
Для бизнеса будет положена компенсация в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Предпринимателям планируют выплачивать по одному МРОТ на каждого сотрудника. На поддержку предпринимателей из бюджета выделят около 27 млрд рублей. Заявление на грант можно подать с 1 ноября по 15 декабря.
Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на освобождение от фиксированных взносов. Речь идет о периодах жизни, когда гражданин ухаживал за пенсионером, ребенком, инвалидом, проходил военную службу или был незаконно осужден.
С 1 ноября обновится максимальный размер комиссии между физлицами. Перевод средств менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, комиссия при переводе свыше 100 тысяч рублей в месяц составит 0,5% от суммы перевода. При этом оплата за транзакцию составит более 1500 рублей.
С 9 ноября Россия возобновляет авиаперелеты с девятью странами — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.
C 1 ноября организовывать похороны смогут самозанятые граждане. Предпринимателям, которые работают по самозанятости, необходим опыт работы в подобной сфере от двух лет, как минимум среднее профессиональное образование и прохождение профильных курсов по оказанию похоронных услуг.
Российские производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет мощности основного оборудования. Такое нововведение должно помочь в борьбе с суррогатным и некачественным алкоголем.
Теперь проезд на маршрутах № 209, 229, 235, 243, 55с будет стоить 35 рублей. На маршрутах № 211 и № 266 — 30 рублей. На маршрутах № 249 и 228 — 30 рублей за наличку и по банковской карте и 25 рублей по карте «Алга».
С 1 ноября отменяются летние остановки в связи с завершением дачного сезона. Дорожные компании изменят расписание пригородных поездов по территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Компании, добывающие, извлекающие или занимающиеся производством драгметаллов, смогут сами вносить в специальную систему данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.
Фирмы и индивидуальные предприниматели, использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут вносить в систему данные о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не коснется организаций, в которых хранят, изучают и экспонируют драгметаллы, включенные в состав Музейного фонда РФ.
Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение составляют госконтракты, заключенные до 23 ноября.