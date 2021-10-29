Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года

Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года
Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года
Вчера, 13:31ОбществоВалерия Панаева, Анастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Выплаты пенсионерам, возобновление авиасообщений и поддержка малообеспеченных семей: рассказываем о важных изменениях с 1 ноября.

Нерабочие дни в Башкирии

В Башкирии в связи со сложной ситуацией с коронавирусом объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Отмечается, что эти дни для работников будут с сохранением обычной зарплаты.

Поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет

Правительство выделило 28,3 млрд рублей малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Оформить заявление на выплаты можно через портал Госуслуг, размер пособия будет зависеть от среднего дохода семьи.

Пенсионные выплаты

С 1 ноября экс-члены летных экипажей гражданской авиации и категории сотрудников сферы угольной промышленности смогут рассчитывать на доплаты. Граждане от 80 лет получат страховые деньги в двойном размере. Защитникам блокадного Ленинграда единоразово выплатят по 50 тысяч рублей.

Изменение условий кредита из-за COVID-19

Россияне смогут подавать заявления на изменение условий кредита или займа, если они больше не могут платить по счетам. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий коронавирус у заемщика или живущих с ним членов семьи. При таких условиях штрафы и пени на кредит начислены не будут. Нововведение коснется физлиц, самозанятые и предпринимателей МСП, а также тех, кто уже прошел реструктуризацию долга.

Регистрация корпоративных сим-карт

С 29 ноября компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года, а сотрудники-владельцы номеров должны отправить подтверждение. Сделать это можно через портал госуслуг. В противном случае неучтенные сим-карты заблокируют 1 декабря. Закон позволит бороться с телефонными мошенниками и поможет снизить число преступлений через анонимные сим-карты.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Для бизнеса будет положена компенсация в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Предпринимателям планируют выплачивать по одному МРОТ на каждого сотрудника. На поддержку предпринимателей из бюджета выделят около 27 млрд рублей. Заявление на грант можно подать с 1 ноября по 15 декабря.

Обновление для ИП

Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на освобождение от фиксированных взносов. Речь идет о периодах жизни, когда гражданин ухаживал за пенсионером, ребенком, инвалидом, проходил военную службу или был незаконно осужден.

Комиссия за перевод денег

С 1 ноября обновится максимальный размер комиссии между физлицами. Перевод средств менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, комиссия при переводе свыше 100 тысяч рублей в месяц составит 0,5% от суммы перевода. При этом оплата за транзакцию составит более 1500 рублей.

Возобновление авиасообщения с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновляет авиаперелеты с девятью странами — это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

Обновления для похоронных служб

C 1 ноября организовывать похороны смогут самозанятые граждане. Предпринимателям, которые работают по самозанятости, необходим опыт работы в подобной сфере от двух лет, как минимум среднее профессиональное образование и прохождение профильных курсов по оказанию похоронных услуг.

Борьба с контрафактным алкоголем

Российские производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет мощности основного оборудования. Такое нововведение должно помочь в борьбе с суррогатным и некачественным алкоголем.

Рост платы за проезд в автобусах Уфы

Теперь проезд на маршрутах № 209, 229, 235, 243, 55с будет стоить 35 рублей. На маршрутах № 211 и № 266 — 30 рублей. На маршрутах № 249 и 228 — 30 рублей за наличку и по банковской карте и 25 рублей по карте «Алга».

В Башкирии изменится расписание электричек

С 1 ноября отменяются летние остановки в связи с завершением дачного сезона. Дорожные компании изменят расписание пригородных поездов по территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Контроль за оборотом драгметаллов

Компании, добывающие, извлекающие или занимающиеся производством драгметаллов, смогут сами вносить в специальную систему данные о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Фирмы и индивидуальные предприниматели, использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут вносить в систему данные о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Нововведение не коснется организаций, в которых хранят, изучают и экспонируют драгметаллы, включенные в состав Музейного фонда РФ.

Лицензирование ремонта вооружения и военной техники

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение составляют госконтракты, заключенные до 23 ноября.

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