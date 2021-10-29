Какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2021 года

Изменение условий кредита из-за COVID-19

Россияне смогут подавать заявления на изменение условий кредита или займа, если они больше не могут платить по счетам. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий коронавирус у заемщика или живущих с ним членов семьи. При таких условиях штрафы и пени на кредит начислены не будут. Нововведение коснется физлиц, самозанятые и предпринимателей МСП, а также тех, кто уже прошел реструктуризацию долга.