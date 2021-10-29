Глава Башкирии объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину

Глава Башкирии объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину
Глава Башкирии объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину
Вчера, 14:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Бывший градоначальник Уфы скончался 29 октября прошлого года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В социальных сетях глава Башкирии вспомнил коллегу и рассказал, как справлялся с потерей.

Глава Башкирии вспомнил о бывшем мэре Уфы Ульфате Мустафине, который скончался ровно год назад, 29 октября 2020 года, из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор боль от потери Радия Хабирова «не отпускает… и так для очень многих людей».

— Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы… прошёл год. И сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся… ведь его душе на небесах спокойнее, — пишет в социальных сетях Радий Хабиров.

Так, глава республики сообщил, что вспоминает о погибшем «со светом и теплом в душе, без слез и без горести». Помимо этого, Хабиров заявил, что перед ними стоит задача завершить то, что задумал Ульфат Мустафин еще при жизни — «подготовить Уфу к 450-летию».

Напомним, что во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Мустафина «большой несправедливостью». К тому же, учитывая вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана и особые заслуги перед республикой, глава региона подписал указ об увековечении его памяти.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы