Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить предположения юристов из Уфы о коррупции в СК

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить предположения юристов из Уфы о коррупции в СК
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить предположения юристов из Уфы о коррупции в СК
Вчера, 14:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
29 октября Александр Бастрыкин поручил следственному управлению РФ проверить доводы обратившихся юристов, информация появилась на сайте федерального следственного комитета.

27 октября юристы создали открытое обращение и попросили приехать главу СК Бастрыкина в Башкирию. Также в обращении решительные меры просили принять и генерального прокурора России Игоря Краснова. Произошло это на пресс-конференции в издании Пруфы, где юристы, граждане и журналисты обсудили уголовные дела, которые расследует региональный СК. Речь шла в том числе и о большом количестве оправдательных приговоров для высокопоставленных обвиняемых.

Федеральный Следком оперативно отреагировал на обращение юристов Александра Войцеха и Виталия Буркина. Сегодня, 29 октября Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению следственного комитета России изучить и тщательно проверить доводы обратившихся и по результатам проведенных мероприятий представить ему доклад.

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