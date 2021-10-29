Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить предположения юристов из Уфы о коррупции в СК

27 октября юристы создали открытое обращение и попросили приехать главу СК Бастрыкина в Башкирию. Также в обращении решительные меры просили принять и генерального прокурора России Игоря Краснова. Произошло это на пресс-конференции в издании Пруфы, где юристы, граждане и журналисты обсудили уголовные дела, которые расследует региональный СК. Речь шла в том числе и о большом количестве оправдательных приговоров для высокопоставленных обвиняемых.