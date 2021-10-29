Дым Отечества: почему вода и воздух в Башкирии отравлены и не становятся чище

При этом, несмотря на регулярные исследования проб воздуха специалистами регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство испытывает недостаток техники, из-за чего может идентифицировать лишь узкий спектр загрязняющих веществ. Начальник управления Вилора Горохольская подчеркнула, что также для мониторинга нужны сведения о валовых выбросах предприятий и их вкладе в загрязнение воздуха. Если раньше эти данные были доступны, то сейчас предприятия их не размещают. При этом, по ее словам, сам мониторинг не предлагает решения проблемы, а лишь на нее указывает, поэтому резоннее устанавливать датчики на производствах, чтобы фиксировать объем и специфику выбросов.