Дым Отечества: почему вода и воздух в Башкирии отравлены и не становятся чище

Министерство природных ресурсов России опубликовало доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году». В числе прочих регионов в документе упоминается и Башкирия, экологическая ситуация в которой все еще остается нерешаемой проблемой. Основные проблемы касаются состояния воздуха и воды.
В рейтинг по количеству загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, попали три точки на карте Башкирии — Уфа, Стерлитамак и Салават, причем столица республики занимает восьмую позицию в этом рейтинге. Лидирующую позицию с огромным отрывом не первый год занимает Норильск (1,8 млн тонн).
Выбросы Уфы составили 141,5 тыс. тонн — это средний показатель города за последние четыре года и заметно меньше 2019 года (175,6 тыс. тонн). Выбросы в Стерлитамаке и Салавате по сравнению с прошлым годом немного увеличились — 51 тыс. тонн и 38,5 тыс. тонн соответственно. Башкирия лидирует среди субъектов ПФО по показателю общего объема выбросов в воздух (558 тыс. тонн), тем не менее на соответствующей карте среди субъектов ПФО города республики почти полностью отмечены низким уровнем загрязнения, только у Салавата в 2019 году он оказался повышенным. Примечательно, что по итогам прошлого года, наибольший объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану атмосферного воздуха, отмечен именно у Башкирии.
Как отмечают авторы доклада, подавляющую часть загрязнения воздуха в регионе обеспечивают предприятия нефтепереработки — министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров называет долю в 80%.
— Аномально жаркое лето с неблагоприятными метеоусловиями сопровождалось периодическими превышениями ПДК загрязняющих веществ в воздухе — в Уфе это сероводород и оксид углерода. Это привело к резкому росту жалоб. В сентябре число обращений значительно снизилось, — отметил министр.
Отметим, что проблема грязного воздуха на территории региона в этом году обострилась: в соцсетях фигурировало большое количество жалоб на химический запах, загазованность и, как следствие, головную боль. Осенью в Курултае РБ прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. По словам ее руководителя, зампредседателя парламента Рустама Ишмухаметова, рабгруппа проведет мониторинг исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, по результатам будут выработаны предложения по актуализации действующих норм.
При этом, несмотря на регулярные исследования проб воздуха специалистами регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство испытывает недостаток техники, из-за чего может идентифицировать лишь узкий спектр загрязняющих веществ. Начальник управления Вилора Горохольская подчеркнула, что также для мониторинга нужны сведения о валовых выбросах предприятий и их вкладе в загрязнение воздуха. Если раньше эти данные были доступны, то сейчас предприятия их не размещают. При этом, по ее словам, сам мониторинг не предлагает решения проблемы, а лишь на нее указывает, поэтому резоннее устанавливать датчики на производствах, чтобы фиксировать объем и специфику выбросов.
Что касается состояния воды, то авторы доклада сосредоточились на двух реках — Волга и Белая. В частности, в документе подчеркивается, что последние годы уровень загрязненности воды большинства водотоков бассейна Волги существенно не изменялся: в 2011–2020 гг. вода Верхне-Волжских водохранилищ, за исключением отдельных створов, по качеству оценивалась как «загрязненная». При этом Уфа вошла в число городов, на долю которых приходятся наибольшие объемы загрязненных сточных вод, которые попадают в бассейн Волги.
Что касается Белой, то качество ее поверхностных вод формируется под влиянием сточных вод, на которые воздействуют местные производства. В 2018–2020 гг. в большинстве створов вода Белой оценивалась как «загрязненная», хронически «грязная» — вода в створах ниже Ишимбая и в районе Стерлитамака.
— Как и в предыдущие годы, в 2020-м, по всей длине Белой отмечено повышенное содержание в воде соединений марганца до 13–20 ПДК, на отдельных участках — соединений меди до 7–13 ПДК, соединений железа до 5–7 ПДК, что заметно превышает показатели 2019 года. На участках реки в районе Салавата, Стерлитамака, Прибельского фиксировались случаи превышения предельно допустимого содержания соединений никеля в 1,5 раза, — отмечают аналитики в госдокладе, добавляя, что лишь 6,1% водных объектов Башкирии категоризируются как грязные и экстремально грязные — и это один из лучших показателей по ПФО (ниже только в Оренбургской области — 4%).
Стоит отметить, что по данным минэкологии за 2020 год, во всех реках и озерах Башкирии в большей или меньшей концентрации присутствуют вредные вещества, то есть по-настоящему чистых водоемов в регионе уже не осталось. При этом в последние годы сохраняется тенденция на снижение объемов сброса загрязненных сточных вод по республике — за последние пять лет этот показатель сократился примерно на четверть.
По мнению замруководителя — начальника республиканского отдела Камского бассейнового водного управления Виталия Тюра, основной вред наносят не крупные предприятия, а коммунальные службы. Так, в регионе обслуживается 121 централизованная система водоотведения, но лишь на некоторых из них реконструированы устаревшие очистные сооружения. Более того, протяженность сетей составляет около 3,7 тыс. км, из них 1,3 тыс. км требует замены. А в 12 муниципалитетах региона централизованная канализация в принципе отсутствует, то есть это потенциальные источники загрязнения подземных вод региона. Также свою лепту вносит и отсутствие достаточного количества осадков.
Отметим, что правительство Башкирии на днях все же утвердило региональную программу строительства и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения до 2032 года. Предполагается, что это поможет втрое снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в речные притоки Волги. Общий объем финансирования мероприятий в рамках госпроекта составляет 20,499 млрд руб., из них 19,8 млрд руб. — средства федерального бюджета.