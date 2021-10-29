Двоих жителей Уфы осудили за организацию незаконного пребывания 413 эмигрантов

Двоих жителей Уфы осудили за организацию незаконного пребывания 413 эмигрантов
Двоих жителей Уфы осудили за организацию незаконного пребывания 413 эмигрантов
Вчера, 19:04ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Мужчины предоставляли фиктивные договоры мигрантам с 2016 года и обеспечивали им незаконное нахождение в России. За один договор они получали от 1,5 до 2 тысяч рублей

Сегодня, 29 октября Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 60-летнему Раилю Ахметвалееву и 49-летнему Владимиру Смаеву. Мужчины признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, об это сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что инициатором преступления был Ахметвалеев, который занимался незаконной деятельностью с 2016 года. Для того, чтобы реализовать свои планы, он попросил посодействовать Смакову, который является директором ООО «Эммануил».

За отдельную плату сообщники предоставляли мигрантам фиктивные трудовые договоры и тем самым обеспечивали им незаконное нахождение в России.

За один договор Смаев и Ахметвалеев получали от 1,5 до 2 тысяч рублей. Свою вину мужчины полностью признали. Суд назначил наказание в виде 3-х лет и 2,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками и оштрафовал каждого на 50 тысяч рублей.

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