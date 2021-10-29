Двоих жителей Уфы осудили за организацию незаконного пребывания 413 эмигрантов

Мужчины предоставляли фиктивные договоры мигрантам с 2016 года и обеспечивали им незаконное нахождение в России. За один договор они получали от 1,5 до 2 тысяч рублей

Сегодня, 29 октября Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 60-летнему Раилю Ахметвалееву и 49-летнему Владимиру Смаеву. Мужчины признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, об это сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Суд установил, что инициатором преступления был Ахметвалеев, который занимался незаконной деятельностью с 2016 года. Для того, чтобы реализовать свои планы, он попросил посодействовать Смакову, который является директором ООО «Эммануил». За отдельную плату сообщники предоставляли мигрантам фиктивные трудовые договоры и тем самым обеспечивали им незаконное нахождение в России. За один договор Смаев и Ахметвалеев получали от 1,5 до 2 тысяч рублей. Свою вину мужчины полностью признали. Суд назначил наказание в виде 3-х лет и 2,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками и оштрафовал каждого на 50 тысяч рублей.

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