Жительница Санкт-Петербурга приютила у себя в квартире и не пускала на улицу 26 собак

На жительницу Санкт-Петербурга, которая приютила у себя в квартире 26 бездомных собак и не выгуливала их, пожаловались соседи. Решением властей животные будут помещены в приют.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Колпинского района Северной столицы, его главе Анатолию Повелию о домашнем «приюте» для животных в квартире дома на улице Труда рассказала пришедшая на личный прием женщина. Сначала ее соседка просто подкармливала бездомных собак на улице, но потом стала брать их к себе в квартиру. А поскольку в последнее время она перестала выгуливать животных, свои нужды они справляли прямо в квартире. «Аромат» распространялся по всему дому, создавая невозможные для проживания условия для его жильцов. Решением главы Колпино собак переведут в приют «Мурка и Барбос», который расположен на Вознесенском шоссе. В дополнительные вольеры, которые предоставит одна из частных фирм города, собак перевезут в среду, 28 октября. Все животные будут обследованы ветеринарными врачами.

