Жительница Санкт-Петербурга приютила у себя в квартире и не пускала на улицу 26 собак

Сначала ее соседка просто подкармливала бездомных собак на улице, но потом стала брать их к себе в квартиру. А поскольку в последнее время она перестала выгуливать животных, свои нужды они справляли прямо в квартире. «Аромат» распространялся по всему дому, создавая невозможные для проживания условия для его жильцов.