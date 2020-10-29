Жительница Санкт-Петербурга приютила у себя в квартире и не пускала на улицу 26 собак

Жительница Санкт-Петербурга приютила у себя в квартире и не пускала на улицу 26 собак

Вчера, 17:06ОбществоPhoto: pixabay.com
На жительницу Санкт-Петербурга, которая приютила у себя в квартире 26 бездомных собак и не выгуливала их, пожаловались соседи. Решением властей животные будут помещены в приют.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Колпинского района Северной столицы, его главе Анатолию Повелию о домашнем «приюте» для животных в квартире дома на улице Труда рассказала пришедшая на личный прием женщина.

Сначала ее соседка просто подкармливала бездомных собак на улице, но потом стала брать их к себе в квартиру. А поскольку в последнее время она перестала выгуливать животных, свои нужды они справляли прямо в квартире. «Аромат» распространялся по всему дому, создавая невозможные для проживания условия для его жильцов.

Решением главы Колпино собак переведут в приют «Мурка и Барбос», который расположен на Вознесенском шоссе. В дополнительные вольеры, которые предоставит одна из частных фирм города, собак перевезут в среду, 28 октября. Все животные будут обследованы ветеринарными врачами.

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