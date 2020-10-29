Власти помогут жительнице Башкирии доставить из Турции тело умершего от Covid-19 мужа

Напомним, 60-летний житель Башкирии скаончался от коронавируса в турецком городе Сиде. Мужчина отправился на отдых со своей женой. Болезнь дала о себе знать через пять дней после прибытия в Турцию. 2 октября у мужчины диагностировали коронавирус, а 7 октября его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. 27 октября он скончался. Жена сообщала, что не может вернуть тело супруга на Родину, так как не имеет возможности оплатить счёт за лечение на две тысячи долларов.