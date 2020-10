Власти помогут жительнице Башкирии доставить из Турции тело умершего от Covid-19 мужа

Власти Башкирии окажут помощь вдове, чей муж погиб от коронавируса в Турции. По поручению главы республики Радия Хабирова, власти оплатят счёт за лечение и помогут перевезти тело на Родину.

Как рассказала председатель Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева, Генеральное консульство РФ в Антальи организовывает отправку тела погибшего в Россию. Сложность состояла в том, что туристам выставили счёт за лечение в турецкой муниципальной клинике, и до погашения долга вывоз тела был невозможен. По распоряжению главы республики Радия Хабирова этот вопрос был взят на контроль, долг будет погашен, сообщила Болычева. Госкомитет по внешнеэкономическим связям оказывает поддержку родственникам умершего. Напомним, 60-летний житель Башкирии скаончался от коронавируса в турецком городе Сиде. Мужчина отправился на отдых со своей женой. Болезнь дала о себе знать через пять дней после прибытия в Турцию. 2 октября у мужчины диагностировали коронавирус, а 7 октября его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. 27 октября он скончался. Жена сообщала, что не может вернуть тело супруга на Родину, так как не имеет возможности оплатить счёт за лечение на две тысячи долларов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter