В Югре осуждена воспитательница детского сада, виновная в гибели ребенка

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на СУ СКР по региону, трагедия произошла 18 апреля прошлого года в городе Нягань. Воспитанники детского сада «Елочка» гуляли на улице. В какой-то момент, когда воспитатель ушла на другой участок, оставшийся без присмотра ребенок застрял в ограждении горки и задохнулся.