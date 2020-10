В Югре осуждена воспитательница детского сада, виновная в гибели ребенка

В Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор воспитательнице детского сада, по вине которой погиб ребенок.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на СУ СКР по региону, трагедия произошла 18 апреля прошлого года в городе Нягань. Воспитанники детского сада «Елочка» гуляли на улице. В какой-то момент, когда воспитатель ушла на другой участок, оставшийся без присмотра ребенок застрял в ограждении горки и задохнулся. Спустя полтора года женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Теперь уже бывшая воспитательница приговорена к двум годам условно. Кроме того, она обязана заплатить родителям погибшего ребенка 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

