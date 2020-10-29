В Уфе поставщику продуктов отказали в сделке на 34 млн рублей из-за формы дыр в сыре

Центр объявил госзакупку на поставку продовольственных товаров. Комиссия отклонила заявку первой компании (в документации не указывается называние организации), сославшись на неправильную форму дырок в сыре.
На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков овальной формы, что не соответствует требованиям документации о закупке: На разрезе сыр должен иметь рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной; угловатой формы, указано в решении комиссии.
По результатам рассмотрения второй части заявок, победителем закупки стало ООО «Белая птица», которое, согласно протоколу, соответствует требованиям документации.