В Турции скончался заразившийся COVID-19 житель Башкирии

— Таких денег у меня нет. Страховая пока отказывается выплачивать эту сумму, они согласились покрыть расходы только за транспортировку груза-200 в Россию. Тело мужа перевезут в цинковом гробу. Но пока я не закрою счет, мне не разрешат выезд, — объяснила она.