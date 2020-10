В Турции скончался заразившийся COVID-19 житель Башкирии

Супруга погибшего сообщила, что не может вывести тело мужа на Родину.

27 октября 60-летний житель Башкирии скончался в турецком городе Сиде. У мужчины был диагностирован коронавирус, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября. Результат теста на ковид оказался положительным спустя неделю пребывания в чужой стране. Как рассказала изданию вдова погибшего, женщина случайно увидела выгодный тур в соцсетях и предложила мужу отметить его юбилей в Турции. По словам женщины, через пять дней отдыха у них с мужем повысилась температура, а у нее самой пропало обоняние. — Мы думали, нас продуло кондиционером. Начали принимать антибиотики. Врача вызвали не сразу, поздно спохватились. Нас отвезли в госпиталь 2 октября, сразу сделали КТ. У супруга легкие оказались чистые. Ни кашля, никаких симптомов у него не наблюдалось. Сдали тест на ковид. Пришел положительный результат. Нас госпитализировали в государственную клинику, — цитирует слова жены погибшего издание. По словам вдовы, через несколько дней у ее супруга начались проблемы с дыханием. Полному мужчине, страдающему диабетом, становилось хуже. 7 октября его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. — Незадолго до его смерти реаниматолог мне сказал: «У вашего мужа и одного процента от легких не осталось». 27 октября Сергея не стало, — добавила женщина. Женщина отметила, что отдыхающие россияне не соблюдают меры предосторожности в пандемию коронавируса. — В столовой все лезут руками за продуктами. Однажды я заметила, как мужчина хватал руками шашлыки. Сделала ему замечание, напомнила, что в отеле может быть инфекция. Он спокойно ответил: «Я знаю, ну и что», — рассказала «МК» жительница Башкирии. Известно, что в настоящее время женщина не может забрать тело мужа на Родину, пока не оплатит счет за лечение — 2000 долларов. — Таких денег у меня нет. Страховая пока отказывается выплачивать эту сумму, они согласились покрыть расходы только за транспортировку груза-200 в Россию. Тело мужа перевезут в цинковом гробу. Но пока я не закрою счет, мне не разрешат выезд, — объяснила она.

