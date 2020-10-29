В России выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

По его словам, родители в таких семьях могут получить 450 тыс. руб. на компенсацию платежа по жилищному кредиту. При этом Михаил Мишустин назвал льготы по ипотеке одной из самых востребованных мер госпомощи семьям с детьми. В течение текущего года в России выделено на эти цели 35 млрд руб., дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тыс. многодетных семей.