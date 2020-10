В России выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Правительство России направит 5,5 млрд руб. на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина. По его словам, родители в таких семьях могут получить 450 тыс. руб. на компенсацию платежа по жилищному кредиту. При этом Михаил Мишустин назвал льготы по ипотеке одной из самых востребованных мер госпомощи семьям с детьми. В течение текущего года в России выделено на эти цели 35 млрд руб., дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тыс. многодетных семей. С начала действия программы более 85 тыс. семей получили выплату на частичное списание долга по ипотеке в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Напомним, действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

