В России выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Правительство России направит 5,5 млрд руб. на полное или частичное погашение ипотеки для семей, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.
По его словам, родители в таких семьях могут получить 450 тыс. руб. на компенсацию платежа по жилищному кредиту. При этом Михаил Мишустин назвал льготы по ипотеке одной из самых востребованных мер госпомощи семьям с детьми. В течение текущего года в России выделено на эти цели 35 млрд руб., дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тыс. многодетных семей.
С начала действия программы более 85 тыс. семей получили выплату на частичное списание долга по ипотеке в связи с рождением третьего и последующего ребенка.
Напомним, действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.