В Челябинской области расследуют дело о хищении средств на школьное питание

В Челябинской области расследуют дело о хищении средств на школьное питание

Вчера, 15:23ОбществоPhoto: pixabay.com
В Челябинской области по материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с деньгами родителей, выделенных на питание школьников в Нагайбакском районе.

Как сообщает kursdela.biz, со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, конкретно речь идет о Фершампенуазской средней школе, продукты для которой покупались за деньги родителей и средств, выделенных областным и местным бюджетом. В частности, родительский вклад в питание детей составил в прошлом учебном году более 700 тысяч рублей.

Как установила проверка, собранные со школьников деньги, которые им дали родители, оказались в школьной кассе не полностью. Не менее 208 тысяч рублей исчезли неизвестно куда.

После направления материалов проверки в полицию, следователь ОМВД по Нагайбакскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения)».

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