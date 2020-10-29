В Челябинской области расследуют дело о хищении средств на школьное питание

Как сообщает kursdela.biz, со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, конкретно речь идет о Фершампенуазской средней школе, продукты для которой покупались за деньги родителей и средств, выделенных областным и местным бюджетом. В частности, родительский вклад в питание детей составил в прошлом учебном году более 700 тысяч рублей.