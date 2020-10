В Челябинской области расследуют дело о хищении средств на школьное питание

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с деньгами родителей, выделенных на питание школьников в Нагайбакском районе.

Как сообщает kursdela.biz, со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, конкретно речь идет о Фершампенуазской средней школе, продукты для которой покупались за деньги родителей и средств, выделенных областным и местным бюджетом. В частности, родительский вклад в питание детей составил в прошлом учебном году более 700 тысяч рублей. Как установила проверка, собранные со школьников деньги, которые им дали родители, оказались в школьной кассе не полностью. Не менее 208 тысяч рублей исчезли неизвестно куда. После направления материалов проверки в полицию, следователь ОМВД по Нагайбакскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения)».

