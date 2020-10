Прокуратура Кигинского района выявила 40 сайтов, где была размещена информация о продаже паспортов и магнитов для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании интернет-площадок запрещёнными. Суд удовлетворил требования ведомства. Позже Роскомнадзор заблокировал данные сайты. Напомним, ранее Белебеевская межрайонная прокуратура выявила 10 сайтов, где можно приобрести снюс с доставкой на дом. Суд решил, что информация в интернет-ресурсах признана запрещённой в России.

Related news: Прокуратура Башкирии выявила 10 сайтов с продажей снюса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter