За минувшие сутки в Башкирии коронавирус подтвердился у 85 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 10586. За сутки от коронавируса вылечились 68 жителей республики, за всё время — 9555 человек. На лечении находятся 979 пациентов. Также Минздрав сообщил об одной смерти от Covid-19. Всего от нового вируса скончались 52 пациента. Напомним, гендиректор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов сообщил о заболевании коронавирусом. На личной странице в соцсетях он рассказал подробности.

