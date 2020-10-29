В Башкирии с муниципалитетов снимут ответственность за отлов бездомных животных

По словам Зиганшина, из бюджета республики на эти цели ежегодно выделяется 63,3 миллиона рублей. Тем не менее, анализ использования средств за последние четыре года показал, что распределение бюджета является неэффективным и не ведет к снижению количества безнадзорных животных. Установление нового норматива, по словам депутатов, будет способствовать целевому экономически эффективному использованию бюджета ответственных на местах лиц за отлов животных.