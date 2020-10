В Башкирии с муниципалитетов снимут ответственность за отлов бездомных животных

Депутаты Госсобрания Башкирии сегодня, 29 октября, в первом чтении приняли законопроект, которые касается порядка отлова и стерилизации бездомных животных.

Текст законопроекта представил начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин. В нем предлагается закрепить за правительством Башкирии полномочия по установлению порядка количества животных без владельцев, подлежащих отлову на территории муниципального образования. Тогда как за это были ответственны сами муниципалитеты, согласно закону, действующему от 15 ноября 2015 года. По словам Зиганшина, из бюджета республики на эти цели ежегодно выделяется 63,3 миллиона рублей. Тем не менее, анализ использования средств за последние четыре года показал, что распределение бюджета является неэффективным и не ведет к снижению количества безнадзорных животных. Установление нового норматива, по словам депутатов, будет способствовать целевому экономически эффективному использованию бюджета ответственных на местах лиц за отлов животных.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter