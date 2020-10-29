В Башкирии потеплеет до +11 градусов

По данным синоптиков, завтра, 30 октября, ночью в Башкирии ожидается южный умеренный ветер, без осадков. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, местами будет -10 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +4…+9 градусов.