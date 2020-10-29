В Башкирии потеплеет до +11 градусов

В Башкирии потеплеет до +11 градусов

Вчера, 08:17ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр рассказал о погоде в ближайшие дни.

По данным синоптиков, завтра, 30 октября, ночью в Башкирии ожидается южный умеренный ветер, без осадков. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, местами будет -10 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +4…+9 градусов.

В субботу, 31 октября, без осадков, однако днём в некоторых северных районах республики пройдут небольшие дожди. Ожидается южный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -3…+2 градуса, местами столбик термометра опустится до -8 градусов. Днём потеплеет до +6…+11 градусов.

погодаБашкирия
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