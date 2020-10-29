В Башкирии ожидаются резкие перепады температур

В выходные будет немного теплее. В субботу погода будет сухая, небольшие дожди пройдут лишь на северо-западе республики. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1 , днем +5,+10 градусов. Первого ноября станет дождливее. Тем не менее ветер будет теплым, а температура воздуха днем поднимется до +10 градусов. Ночью ударят слабые морозы до -3 градусов.