В Башкирии ожидаются резкие перепады температур

В Башкирии ожидаются резкие перепады температур

Вчера, 20:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В ближайшие дни погода будет весьма неустойчивая, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Резкие перепады температур ожидаются уже завтра, 30 октября.

Так, днем будет преимущественно без осадков, ветер теплый, южный. Днем потеплеет до +4..+9 градусов. А вот ночью ожидаются резкие заморозки. Морозная погода будет колебаться от 0 до -10 градусов.

В выходные будет немного теплее. В субботу погода будет сухая, небольшие дожди пройдут лишь на северо-западе республики. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+1 , днем +5,+10 градусов. Первого ноября станет дождливее. Тем не менее ветер будет теплым, а температура воздуха днем поднимется до +10 градусов. Ночью ударят слабые морозы до -3 градусов.

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