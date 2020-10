За минувшие сутки от Covid-19 скончался ещё один житель Башкирии, сообщает Минздрав республики.

Всего от коронавируса умерли 52 человека. Напомним, 27 октября в турецком городе Сиде скончался 60-летний житель Башкирии. У мужчины диагностировали коронавирус. Погибший также страдал ожирением и сахарным диабетом. Супруга сообщила, что не может вывести тело мужа в Россию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter