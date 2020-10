В Башкирии директора нефтегазовой компании наказали за задержку зарплат

ООО «Технологии нефти и газа» в Октябрьском обязали выплатить задолженность по заработной плате более 3,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура Башкирии.

С августа 2019 года по май 2020 года предприятие не выплатило 40 сотрудникам заработную плату. Общий долг составил более 3,4 миллиона рублей. При этом компания имела деньги, которые направляла на другие нужды. Прокуратура возбудила уголовное дело на директора за полную невыплату зарплаты более двух месяцев. Суд назначил руководителю штраф в 20 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена. Напомним, директора компании «Урожай-ВГ» в Благоварском районе обязали выплатить зарплату сотрудникам в размере 2,3 миллиона рублей. Задержка выплат была в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года. Руководитель заплатил шесть тысяч рублей в качестве штрафа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter