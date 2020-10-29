В 2020 году здравоохранение Башкирии лишилось 197 врачей

В 2020 году здравоохранение Башкирии лишилось 197 врачей

Вчера, 14:28ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии опубликовал отчёт о «Развитии здравоохранения РБ». Данные предоставлены за три квартала 2020 года.

По сравнению с 2019 годом численность врачей в республике уменьшилась на 197 человек или на 1,4%. Минздрав связывает это с «текучкой» кадров, а также с уходом врачей на пенсию. Доля медиков пенсионного возраста составила 20,8% (женщин от 56 лет и старше, мужчин от 60 лет и старше). Причинами снижения численности врачей стали недостаточно высокая зарплата, тяжёлые и опасные условия труда, интенсивность работы, уровень стресса, юридическая ответственность и трудности с предоставлением жилья. По плану на этот год, на 10 тысяч пациентов должно приходится 37 врачей, однако показатель составил 35,9, что говорит о нехватке кадров.

Также уменьшилось число врачей, работающих с пациентами на амбулаторном лечении. В этом году таких специалистов стало на 180 меньше или на 2,1% по сравнению с 2019 годом. Показатель на 10 тысяч населения составил 20,8 вместо 21,1.

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