Согласно распоряжению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, перед новой учебной четвертью педсостав и школьников проверят на наличие коронавирусной инфекции.

Это решение было озвучено на очередном заседании совета по противодействию COVID. Кроме учителей тесты на коронавирус сдадут воспитатели детсадов и других дошкольных учреждений, пишет infox.ru. Также глава региона распорядился проверить во время осенних школьных каникул все профилактическое и диагностическое оборудование в школах и дошкольных заведениях. Речь идет о бесконтактных термометрах и обеззараживателях воздуха.

