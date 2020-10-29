Победители конкурса «Лидеры России. Политика» объявлены в Москве

«У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом — люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, — это невероятный ресурс для движения вперед и для развития», — обратился к участникам конкурса Кириенко.