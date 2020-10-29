Победители конкурса «Лидеры России. Политика» объявлены в Москве

Победители конкурса «Лидеры России. Политика» объявлены в Москве

Вчера, 11:28ОбществоPhoto: vk.com
28 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников.

28 октября в Москве вручили награды победителям конкурса «Лидеры России. Политика», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

49 победителей получили право на участие в уникальной образовательной программе и смогут получить опыт от общения с одним из известных наставников. Отмечается, что наставник имеет право выбрать членов своей команды из числа финалистов конкурса. Полный список победителей опубликован на сайте проекта.

В церемонии закрытия и награждения победителей участвовали первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом — люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, — это невероятный ресурс для движения вперед и для развития», — обратился к участникам конкурса Кириенко.

Алексей Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойный результат, а в публичную политику попадут «молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями».

«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», —добавил он.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» начался 25 февраля 2020 года. Всего было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9100 конкурсантов. Приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.

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