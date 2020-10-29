Лес костромской области внесли в перечень заповедников ЮНЕСКО

Лес костромской области внесли в перечень заповедников ЮНЕСКО

Вчера, 18:31ОбществоPhoto: pxhere.com
По результатам заседания Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» «Кологривский лес» в Костромской области был внесен в список биосферных резерватов. Аналогичный статус был присвоен 25 новым заповедникам, находящимся в 18 странах.

Напомним, двумя годами ранее в ходе встречи губернатора Сергея Ситникова с сотрудниками заповедника обсуждали план по созданию на землях заповедника биосферного резервата. Под последними подразумеваются природные территории, признанные на мировом уровне, пишет ФедералПресс.

Как отметил руководитель заповедника Павел Чернявин, новый статус позволит получить финансирование от Москвы на развитие территории, расширить штат научных сотрудников, партнерство с различными организациями России и мира. Также благодаря развитию проекта увеличится поток туристов.

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