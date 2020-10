Представители Росавиации заявили о снижении количества пассажирских перевозок в сентябре более, чем на 30 процентов.

По сообщению газеты “Известия”, в сентябре российские авиакомпании перевезли восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч пассажиров, что почти на 32 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом количество внутренних авиаперевозок увеличилось почти на 7 процентов, а международных сократилось на 77 процентов.

