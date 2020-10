«Клипы» ВКонтакте запустили первый AR-видеофон с технологией 360°

Он создан вместе с Мариинским театром и приурочен ко Дню балета, который в этом году проходит 29 октября.

В честь праздника Мариинский театр приглашает пользователей пережить уникальный опыт — стать участниками постановки Алексея Ратманского Concerto DSCH. Автору ролика достаточно включить в «Клипах» видеофон, и он окажется на сцене среди танцующих солистов театра и кордебалета. AR-фоны с технологией 360° переносят автора ролика в виртуальное пространство, которое изменяется вместе с тем, как пользователь двигает камерой. Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео. Прежде фоны были только статическими, теперь же они могут быть динамическими — так эффект присутствия становится ещё мощнее. Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте: «Эффект замены фона относится к AR-технологиям, то есть технологиям дополненной реальности. Мы подумали, что именно видео сможет естественнее всего дополнить реальность в «Клипах». Поэтому расширили возможности нашей технологии 360° так, чтобы фон можно было заменить не только на статичную картинку, но и на видео. Уверены, что видеофон от Мариинского театра понравится пользователям и подарит им новые впечатления». Ранее «Клипы» ВКонтакте провели AR-викторину к Международному дню глухих. Из неё пользователи узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха. Кроме того, ко Дню города «Клипы» ВКонтакте разместили в самых интересных праздничных точках Москвы особые метки — по ним гости и жители столицы могли понять, где получится снять красивый клип. В сентябре клипы собрали 5,5 млрд просмотров, а в августе обновили рекорд вовлечённости — свыше 211 млн просмотров за сутки.

