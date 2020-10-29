«Клипы» ВКонтакте запустили первый AR-видеофон с технологией 360°

«Эффект замены фона относится к AR-технологиям, то есть технологиям дополненной реальности. Мы подумали, что именно видео сможет естественнее всего дополнить реальность в «Клипах». Поэтому расширили возможности нашей технологии 360° так, чтобы фон можно было заменить не только на статичную картинку, но и на видео. Уверены, что видеофон от Мариинского театра понравится пользователям и подарит им новые впечатления».