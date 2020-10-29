Гендиректор «Башкирской содовой компании» заразился коронавирусом

Гендиректор «Башкирской содовой компании» заразился коронавирусом

Вчера, 12:17ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: vk.com
Эдуард Давыдов рассказал детали болезни на своей странице в соцсетях.

Генеральный директор «Башкирской содовой компании» заявил, что заразился коронавирусом. В доказательство этому Давыдов приложил положительный тест.

— У меня COVID. Полагаюсь на своих замов и начальников производств. Сам на связи. Не знаю, где подхватил. Когда вернулся из Москвы после совещания в Минпроме, специально сделал анализ. Все нормально. А вчера к вечеру резко разболелась голова и также резко начался озноб. Температура. Слабость до неподвижности просто. Сдал сегодня тест. Теперь на больничном. И пластом, — сообщил Эдуард Давыдов.

По его словам, он старается держаться близких подальше от себя и просит их оставить болеть одного.

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