Гендиректор «Башкирской содовой компании» заразился коронавирусом

Эдуард Давыдов рассказал детали болезни на своей странице в соцсетях.

Генеральный директор «Башкирской содовой компании» заявил, что заразился коронавирусом. В доказательство этому Давыдов приложил положительный тест. — У меня COVID. Полагаюсь на своих замов и начальников производств. Сам на связи. Не знаю, где подхватил. Когда вернулся из Москвы после совещания в Минпроме, специально сделал анализ. Все нормально. А вчера к вечеру резко разболелась голова и также резко начался озноб. Температура. Слабость до неподвижности просто. Сдал сегодня тест. Теперь на больничном. И пластом, — сообщил Эдуард Давыдов. По его словам, он старается держаться близких подальше от себя и просит их оставить болеть одного.

