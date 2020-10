Дегтярев: новая команда сформирована на 90%

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел пресс-конференцию, на которой ответил более чем на 40 вопросов, касающихся первых 100 дней его работы. Из-за ситуации с заболеваемостью ковидом встреча с журналистами проходила в онлайн-формате.

Дегтярев рассказал СМИ о своей работе с федеральным центром. Недавно он вернулся из столицы, где встретился с вице-премьером и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и другими государственными лицами. С Трутневым врио губернатора Хабаровского края обсудил стратегический план развития ДФО на ближайшие 15 лет, а также роль в этом плане региона. С вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко Дегтярев разобрал ранее завизированные премьером Мишустиным письма главы Хабаровского края. В них речь идет о проблемных для края вопросах: обманутых дольщиках, расселении аварийных домов и паводках, пишет vostokmedia.com. Также врио губернатора встретился с Владимиром Жириновским и руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. С лидером ЛДПР Дегтярев обсудил необходимость чистки партийных рядов во вверенном ему регионе. Рассказал Михаил Дегтярев и о формировании новой команды в администрации края. По его словам, команда сформирована на 90%. Из 18 министров только двое приехали из Самары. «Остальные хабаровчане, многие из них призваны из других регионов, в том числе из Москвы. Поэтому в первую очередь опираемся на хабаровчан. Для меня важен профессионализм, а также то, что человек может принести в Хабаровский край. Связи, опыт», — подчеркнул глава региона. Все еще решается вопрос руководства только двух ведомств. При этом уже известно, что руководителем Минприроды будет хабаровчанин. Что касается министра здравоохранения, то сейчас продолжается конкурс. Врио губернатора сообщил, что в этом году госдолг региона не будет уменьшен, так как из-за пандемии бюджет получился дефицитным. Но расходы на обслуживание займов новой команде уже удалось снизить. Рассказал Михаил Дегтярев и об инвестиционных проектах. Чуть больше чем за 3 месяца главе региона и его команде удалось систематизировать инвестпортфель края. Сейчас в нем почти 340 проектов на общую сумму 2,1 трлн рублей. Приоритетными направлениями являются жилищное и промышленное строительство. Кроме этого, важными названы IT-сфера, дороги, переработка леса и горнорудный сектор. Одним из самых масштабных проектов является мост на Сахалин. Его постройка существенно улучшит экономические показатели региона. Остановился глава края и на развитии сельского хозяйства. По его словам, к 2024 году регион будет на 100% обеспечивать себя овощами. Много времени на пресс-конференции было уделено социальной тематике. Дегтярев сказал, что необходимо решить проблему оттока населения из края. Для этого в первую очередь нужно улучшить благосостояние граждан. Также в социальную сферу будут активно вовлекаться предприниматели. Пришлось врио губернатора отвечать и на вопросы, касающиеся конкретных ситуаций. Так, он сообщил прессе, что лично следит за строительством нового дома для погорельцев Николаевского района.

