Дегтярев: новая команда сформирована на 90%

Дегтярев рассказал СМИ о своей работе с федеральным центром. Недавно он вернулся из столицы, где встретился с вице-премьером и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и другими государственными лицами. С Трутневым врио губернатора Хабаровского края обсудил стратегический план развития ДФО на ближайшие 15 лет, а также роль в этом плане региона. С вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко Дегтярев разобрал ранее завизированные премьером Мишустиным письма главы Хабаровского края. В них речь идет о проблемных для края вопросах: обманутых дольщиках, расселении аварийных домов и паводках, пишет vostokmedia.com.