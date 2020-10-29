Чего ждать россиянам в ноябре

По сообщению издания NEWS.ru, с первого ноября россияне, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, смогут оформлять детское пособие по упрощенной программе, предполагающей сокращение количества документов.
Для предпринимателей, которые занимаются разработкой новых продуктов и услуг, начнет действовать специальный режим, который называют “регуляторными песочницами”. С его помощью предприниматели смогут тестировать продукты без риска нарушить законодательство и в случае успеха выводить их на рынок.
Также с 1 ноября текущего года законодатели обязали владельцев торговых автоматов с годовой прибылью свыше сорока миллионов рублей принимать безналичный расчет картами “Мир”.
Автомобильные шины тоже начнут маркировать по-новому. Со следующего месяца вся информация о покрышках и шинах будет включаться в единую систему “Честный знак”, что поможет более надежно защитить права потребителей.
Бумажных ПТС с ноября больше не будет. Предполагается, что с ноября Россия полностью перейдет на электронный формат паспортов технических средств. Но бумажный документ не утратит свою юридическую силу.