Чего ждать россиянам в ноябре

Чего ждать россиянам в ноябре

Вчера, 17:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Со следующего месяцы граждан России ожидает ряд изменений, в том числе новые правила назначения выплат на детей, использование карты “Мир”, маркировка шин.

По сообщению издания NEWS.ru, с первого ноября россияне, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, смогут оформлять детское пособие по упрощенной программе, предполагающей сокращение количества документов.

Для предпринимателей, которые занимаются разработкой новых продуктов и услуг, начнет действовать специальный режим, который называют “регуляторными песочницами”. С его помощью предприниматели смогут тестировать продукты без риска нарушить законодательство и в случае успеха выводить их на рынок.

Также с 1 ноября текущего года законодатели обязали владельцев торговых автоматов с годовой прибылью свыше сорока миллионов рублей принимать безналичный расчет картами “Мир”.

Автомобильные шины тоже начнут маркировать по-новому. Со следующего месяца вся информация о покрышках и шинах будет включаться в единую систему “Честный знак”, что поможет более надежно защитить права потребителей.

Бумажных ПТС с ноября больше не будет. Предполагается, что с ноября Россия полностью перейдет на электронный формат паспортов технических средств. Но бумажный документ не утратит свою юридическую силу.

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