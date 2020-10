Чего ждать россиянам в ноябре

Со следующего месяцы граждан России ожидает ряд изменений, в том числе новые правила назначения выплат на детей, использование карты “Мир”, маркировка шин.

По сообщению издания NEWS.ru, с первого ноября россияне, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, смогут оформлять детское пособие по упрощенной программе, предполагающей сокращение количества документов. Для предпринимателей, которые занимаются разработкой новых продуктов и услуг, начнет действовать специальный режим, который называют “регуляторными песочницами”. С его помощью предприниматели смогут тестировать продукты без риска нарушить законодательство и в случае успеха выводить их на рынок. Также с 1 ноября текущего года законодатели обязали владельцев торговых автоматов с годовой прибылью свыше сорока миллионов рублей принимать безналичный расчет картами “Мир”. Автомобильные шины тоже начнут маркировать по-новому. Со следующего месяца вся информация о покрышках и шинах будет включаться в единую систему “Честный знак”, что поможет более надежно защитить права потребителей. Бумажных ПТС с ноября больше не будет. Предполагается, что с ноября Россия полностью перейдет на электронный формат паспортов технических средств. Но бумажный документ не утратит свою юридическую силу.

