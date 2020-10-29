Чего ждать россиянам в ноябре

Для предпринимателей, которые занимаются разработкой новых продуктов и услуг, начнет действовать специальный режим, который называют “регуляторными песочницами”. С его помощью предприниматели смогут тестировать продукты без риска нарушить законодательство и в случае успеха выводить их на рынок.