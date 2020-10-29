Болтон посетовал на то, что Трамп недостаточно отреагировал на дело Навального

Как отметили авторы телеграм-канала «Мейстер», Болтон, несмотря на почтенный возраст, является одним из самых ярых американских «ястребов». Именно он неоднократно призывал к войне против Северной Кореи и Ирана. Так что, в его понимании, «достаточно жестким ответом» может быть и ядерный удар по Москве.