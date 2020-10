Болтон посетовал на то, что Трамп недостаточно отреагировал на дело Навального

Экс-советник президента Трампа Джон Болтон дал интервью телеканалу «Дождь». Он считает, что недостаточная реакция правительства США на происшествие с Навальным – ошибка.

Напомним, практически сразу после отравления Навального в США ввели санкции против ряда российских научных центров. В список попал и центр имени Гамалеи, в котором отродясь на разрабатывали никакого химического оружия. Также, прикрываясь Навальным, Штаты усилили давление на «Северный поток – 2». Как отметили авторы телеграм-канала «Мейстер», Болтон, несмотря на почтенный возраст, является одним из самых ярых американских «ястребов». Именно он неоднократно призывал к войне против Северной Кореи и Ирана. Так что, в его понимании, «достаточно жестким ответом» может быть и ядерный удар по Москве.

