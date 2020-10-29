Александр Романов: Ту-154 можно было не списывать

Александр Романов: Ту-154 можно было не списывать

Вчера, 21:38ОбществоPhoto: wikimedia.org
Эксперт по безопасности полетов Александр Романов считает, что у Ту-154 хороший потенциал для модернизации, поэтому его не обязательно было списывать.

Напомним, 28 октября советский и российский авиалайнер Ту-154 совершил последний рейс. Полет проходил по маршруту Мирный – Новосибирск. Последний Ту-154 имел бортовой номер RA-85757, пишет infox.ru.

Отмечается, что самолет уходит только из гражданской авиации, не исключено, что его передадут Министерству обороны, МЧС или другим ведомствам для дальнейшей службы. При этом бывший летчик Александр Романов заявляет, что при желании самолет можно было модернизировать и оставить на гражданских рейсах.

По словам Романова, летавшего на Ту-154 – это отличная машина, с высокими летными данными. Также он рассказал о том, что самолет уже несколько раз модернизировался. В частности, была увеличена его грузоподъемность и установлены более мощные двигатели.

Романов очень тепло отозвался о Ту-154 и сказал, что многие летчики вспомнят самолет добрым словом.

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