Жителям аварийного барака на Руставели в Уфе предложили варианты расселения
Сегодня, 10:11ОбществоЗиля АскероваФото: Сергей Словохотов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшие выходные глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин встретился с жителями барака 70/7 по ул. Ш.Руставели и обсудил варианты расселения.
Напомним, согласно постановлению мэра Уфы от 9 марта 2016 года, многоквартирный жилой дом на улице Руставели признан аварийным и подлежащем сносу. Администрация города и ООО «Строительное управление №7 «ПСК-6» заключено соглашение о развитии застроенной территории.
Глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин предложил жителям барака переехать на время расселения в Чрезвычайный фонд. По словам представителя застройщика Виктории Тарасовой, жителям, проживающим по договорам найма, предлагаются варианты расселения в безопасное и комфортное жилье. Собственникам квартиры она предложила денежную компенсацию.
Жители аварийного барака уже сегодня могут поехать и посмотреть новое жилье.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей