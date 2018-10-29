Сегодня уфимцы узнают имя нового мэра

До этого кандидаты лично представят свои программы, в которых отразят собственные взгляды на развитие столицы Башкортостана.

Напомним, из 29 кандидатов один подал самоотвод, и только у девятерых были приняты документы. 26 октября состоялся экзамен на знание законодательства. Успешно сдавших успешно экзамен на знание правовых основ было всего лишь три кандидата. Четверо, явившиеся на экзамен, не смогли сдать его успешно, а еще двое вовсе не пришли.