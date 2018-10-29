«Верните прямые выборы мэра»: в Уфе коммунист вышел на одиночный пикет
Сегодня, 12:11ОбществоЗиля АскероваФото: Эхо Москвы в Уфе.
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Секретарь Советского райкома КПРФ Альберт Рахматуллин вышел на одиночный пикет к городской администрации.
Уфимский коммунист требует вернуть в городе прямые выборы мэра. Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях.
Напомним, сегодня в 15.00 часов в Горсовете объявят имя нового главы администрации Уфы. На этот пост претендовали всего девять человек, однако экзамен на знание правовых основ прошли только три. Двое на экзамен не явились.
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