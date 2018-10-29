«Верните прямые выборы мэра»: в Уфе коммунист вышел на одиночный пикет

Уфимский коммунист требует вернуть в городе прямые выборы мэра. Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня в 15.00 часов в Горсовете объявят имя нового главы администрации Уфы. На этот пост претендовали всего девять человек, однако экзамен на знание правовых основ прошли только три. Двое на экзамен не явились.