Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
«Верните прямые выборы мэра»: в Уфе коммунист вышел на одиночный пикет
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
44986430 1990522974376042 401351894808657920 n

«Верните прямые выборы мэра»: в Уфе коммунист вышел на одиночный пикет

Сегодня, 12:11ОбществоЗиля АскероваФото: Эхо Москвы в Уфе.
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох