В Уфе коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Всего на улицах города работают 250 единиц техники. Сотрудники коммунальных служб заняты обработкой песко-соляной смесью дороги и тротуары.

Напомним, МЧС по Республике Башкортостан объявил штормовое предупреждение. Сегодня, 29 октября, ожидается ухудшение погоды. Порывы метра достигнут 17-22 м/с, а также ожидается мокрый снег, местами снежные заносы, снежные накаты и гололедица.