В Уфе коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Сегодня, 12:01ОбществоЗиля АскероваФото: Кристина Дейнеко
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Погодные условия в столице Башкирии снова бросают вызов сотрудникам коммунальных служб. По данным мэрии, они вновь работают в усиленном режиме.
Всего на улицах города работают 250 единиц техники. Сотрудники коммунальных служб заняты обработкой песко-соляной смесью дороги и тротуары.
Напомним, МЧС по Республике Башкортостан объявил штормовое предупреждение. Сегодня, 29 октября, ожидается ухудшение погоды. Порывы метра достигнут 17-22 м/с, а также ожидается мокрый снег, местами снежные заносы, снежные накаты и гололедица.
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