Фото: агентство городских новостей «Москва»
В Москве планируют построить плавучие отели
Сегодня, 21:20Общество
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В акватории трех московских каналов могут появиться плавучие отели и поселки.
Российско-датская компания Houseboat собирается разработать проект водных поселков на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах. Об этом пишет газета «Известия».
Для реализации проекта минимальная площадь водной поверхности должна составлять один гектар, а земельного участка – полгектара.
Плавучие дома (или хаусботы) предполагается собирать в России. Их площадь составит 100-160 квадратных метров. Каждый поселок будет состоять из 15-30 домов.
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