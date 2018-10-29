В Москве планируют построить плавучие отели

Российско-датская компания Houseboat собирается разработать проект водных поселков на Пестовском, Клязьминском и Химкинском водохранилищах. Об этом пишет газета «Известия».

Для реализации проекта минимальная площадь водной поверхности должна составлять один гектар, а земельного участка – полгектара.