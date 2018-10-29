Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии водителей предупредили о мокром снеге на дорогах
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3

В Башкирии водителей предупредили о мокром снеге на дорогах

Сегодня, 10:17ОбществоРустэм БашкирцевФото: ufacity.info
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох