В Башкирии водителей предупредили о мокром снеге на дорогах

В связи с неблагоприятными погодными условиями ФКУ Упрдор «Приуралье» просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах, сообщили в управлении.

На дорогах Башкирии выпал мокрый снег. В связи с этим ухудшились видимость и условия передвижения по федеральным автодорогам. ФКУ Упрдор «Приуралье»Республики Башкортостан просит всех участников дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, строго выполнять предписания дорожных знаков, соблюдать правила поведения на дорогах, а именно: соблюдать дистанцию, боковой интервал, не нарушать скоростной режим и не допускать резких торможений, а также осуществлять поездки по федеральным трассам, позаботившись о смене летней резины на автомобиле на зимнюю.

Сейчас на федеральных трассах республики работают 32 комбинированные дорожные машины, они обрабатывают дорогу противогололедными материалами.