В Башкирии суд по делу главы Хайбуллинского района перенесли в четвертый раз

25 октября в Зилаирском межрайонном суде состоялось очередное слушание дела, обвиняемым в котором выступает глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Рассмотрение дела пришлось перенести в четвертый раз.

В суд дело поступило 20 июля. Из материалов дела следует, что Раил Ибрагимов 19 октября 2013 года обратился к гражданину Р. Ованяну с требованием проложить новый асфальт от дома №24 к дому №11 по улице К. Арсланова, а также подвести заасфальтированный подъезд к подворью хозяйства своего дома.

При этом Раил Ибрагимов пообещал заключить соответствующий договор и оплатить работы как глава администрации района, хотя никаких оснований для этого у него не было.

Ованян в тот же день позвонил руководителю ООО "АКХ" Ю. Абдрахимову, тот, разумеется, согласился и в период с 19 по 21 октября 2013 года проложил новый асфальт, в том числе и возле дома №18, где жил глава администрации Хайбуллинского района, то есть свои обязательства выполнил.

Вот только глава администрации района с ним за работы так и не рассчитался. Предприятием было затрачено более 366 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в Зилаирском суде и трижды откладывалось: 3 сентября из-за неявки в суд подсудимого, 14 сентября - из-за неявки в суд свидетелей и 12 октября - из-за неявки прокурора.

25 октября рассмотрение дела вновь перенесли - на этот раз из-за самоотвода судьи Зинаиды Подынь. Копия решения суда имеется в редакции. Теперь дело должен рассмотреть председатель суда Сергей Туленков.

Хайбуллинский район стал одним из первых районов республики, который посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он побывал здесь с рабочей поездкой в минувшие выходные.

Около местного ДК он пообщался с людьми, которые рассказали о нехватке рабочих мест, из-за чего многие вынуждены уезжать на заработки в другие регионы России. Сельчане также обратили внимание Радия Хабирова на проблему с питьевой водой, необходимость строительства новых дорог и завершения строительства нового Дворца культуры, начатого в 2007 году. Сейчас объект заморожен, нужны средства. Старое здание ДК построено еще в 1964 году.

Медиакорсеть рассказывала в прошлом году об увольнении директора местной телекомпании депутата райсовета Данила Акилова, который критиковал молодежную политику в районе. Хайбуллинский район занимает 1-е место в Башкирии по миграции молодежи и 3-е место – по суицидам, тогда открыто приводил аргументы молодой депутат.