Под Владимиром в ходе военных игр юнармецы поиграли в лазертаг-страйкбол
Свыше 300 членов Юнармии в субботний день съехались под Владимир в природоохранную зону «Дюкинские карьеры». Там для них были организованы состязания по лазертагу-страйкболу. В турнире приняли участие команды штабов муниципальных образований. Лазертаг-страйкбол проводили в рамках тактико-военных игр.
Как информирует издание «Новые известия», подростки соревновались в навыках владения оружием и умении вести ближний бой. Все они достойно справились даже со сложными испытаниями. В ходе состязаний их участники и гости смогли посмотреть на показательные выступления спецподразделений Нацгвардии и УФСИН по Владимирской области.
Из 15 команд выбирали лучшие. Их члены получили награды.
В организации турнира приняли участие администрация Судогодского района, областное отделение Юнармии, центр патриотического воспитания «Пересвет» и ДОСААФ России. Дополнительная поддержка была оказана со стороны администрации Владимирской области, 27-ой ракетной армии МО РФ, 1-ой инженерной бригады МО РФ, Управления Росгвардии по региону, УФСИН России по региону и МЧС России по региону.