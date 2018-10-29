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На чиновников Кубани возбудили уголовное дело по статье «Халатность»
Сюжеты:
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Фото: sledcom.ru

На чиновников Кубани возбудили уголовное дело по статье «Халатность»

Сегодня, 17:00Общество
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