Хозуправление Башкирии закупило 1000 фоторамок

Информация о закупке 1000 фоторамок размещена на портале госзакупок и в информационной системе СПАРК. Согласно конкурсной документации, пластиковые рамки предназначены для размещения фотографий, дипломов, грамот, сертификатов, лицензий.

Средняя цена рамки – 168 рублей, на рынке рамки примерно столько же и стоят. На конкурс были направлены две заявки. В итоге контракт заключен с частным лицом на сумму 168,2 тысячи рублей.