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Хозуправление Башкирии закупило 1000 фоторамок
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Хозуправление Башкирии закупило 1000 фоторамок

Сегодня, 09:48ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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