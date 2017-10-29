В Уфе прочтут молитву в память о революциях и их жертвах

Панихида пройдет на Сергиевском кладбище в Уфе.

Завтра, 30 октября, когда отмечается День памяти жертв политических репрессий, в Уфе пройдет акция «Молитва памяти». Как сообщили в администрации города, она проводится в этот день уже 17-ый год.

В этом году данное мероприятие вдобавок также будет приурочено и к 100-летию Октябрьской социалистической революции 1917 года.