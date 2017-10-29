В Уфе прочтут молитву в память о революциях и их жертвах
Сегодня, 16:41ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Панихида пройдет на Сергиевском кладбище в Уфе.
Завтра, 30 октября, когда отмечается День памяти жертв политических репрессий, в Уфе пройдет акция «Молитва памяти». Как сообщили в администрации города, она проводится в этот день уже 17-ый год.
В этом году данное мероприятие вдобавок также будет приурочено и к 100-летию Октябрьской социалистической революции 1917 года.
Как подчеркивают организаторы, для участия в акции необязательно приходить на кладбище. Достаточно в 21.00, в момент проведения акции, поставить зажженную свечу на окно.
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