В Башкирии пропавшего Максима Ерошенко нашли погибшим
Сегодня, 10:28ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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На поиски мужчины ушло больше месяца.
Волонтеры группы поиска пропавших людей сообщили, что 34-летний житель города Салавата Максим Ерошенко, об исчезновении которого близкие заявили больше месяца назад, найден мертвым.
Выяснением обстоятельств гибели мужчины занимаются полиция и следком.
Напомним, Максим Ерошенко пропал 25 сентября текущего года. Было известно, что мужчина уехал куда-то за город на своем автомобиле ВАЗ-2110.
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