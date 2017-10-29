Погода 29 октября: потепление и дождь со снегом

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Циклон доставит немало хлопот автомобилистам.
Сегодня, 29 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается значительное потепление. В течение дня будет преимущественно облачно, будет идти дождь со снегом.
Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, уже утром будет на уровне минус 2 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.
На дорогах в утренние и вечерние часы возможна гололедица.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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