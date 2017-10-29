Погода 29 октября: потепление и дождь со снегом

Циклон доставит немало хлопот автомобилистам.

Сегодня, 29 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается значительное потепление. В течение дня будет преимущественно облачно, будет идти дождь со снегом.

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, уже утром будет на уровне минус 2 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

На дорогах в утренние и вечерние часы возможна гололедица.