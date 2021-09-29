Жену рэпера Моргенштерна из Уфы захейтили подписчики за фразу «я миллионерша»

Жену рэпера Моргенштерна из Уфы захейтили подписчики за фразу «я миллионерша»
Жену рэпера Моргенштерна из Уфы захейтили подписчики за фразу «я миллионерша»
Сегодня, 08:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: www.youtube.com
Все дело в том, что многомиллионная аудитория полезла в семейный бюджет пары.

Причиной шквала напоминаний, «кто в доме хозяин», в адрес Дилары Зиннатулиной стало её шуточное сообщение о том, что из-за отсутствия горячей воды дома девушка, которая является миллионершей, едет мыться в спортзал. Богатые тоже плачут. Не прошло и месяца со свадьбы молодой пары, как остро стал вопрос семейного бюджета, однако не перед самими молодоженами, а перед их многомиллионной армией подписчиков.

Однако подписчики пассаж молодой жены не оценили и поспешили напомнить ей, что миллионером является её муж, который и сколотил их уже семейное состояние.

Новоиспеченная жена скандально известного рэпера в ответ продемонстрировала в ответ свое чувство юмора и заявила, что называть Алишера обычным миллионером — оскорбление, и напомнила, что и на её личных счетах денег предостаточно. Что не вызывает сомнений, ведь у девушки несколько миллионов подписчиков, много контрактов на рекламу в ее соцсетях, плюс ко всему она из весьма обеспеченной семьи.

Не обижайте моего мужа. Он — долларовый миллионер, а я пока его догоняю.Дилара Зиннатулина

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