В Уфе пройдет первый Международный форум алкогольной индустрии «Высший Градус» при участии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В открытой дискуссии о главных проблемах отрасли своим мнением поделятся представители бизнеса, федеральных и региональных властей.

Мероприятие запланировано на 21 — 22 октября. Главной темой обсуждения станут тенденции и возможности развития рынка алкогольной продукции в существующих экономических и законодательных условиях. В обсуждении примут участие представители органов власти и бизнес-сообщества, а также руководители отраслевых союзов. Все участники предстоящей дискуссии сходятся в том, что выработка консолидированной позиции по приоритетным задачам обеспечит отрасли стабильный рост. Так, например, Ассоциация производителей «Русской водки» обращает внимание на недавно принятый закон, предусматривающий индексацию акцизов в среднем на 4% в 2024 году. «Для производителей крепкого алкоголя ощутимо любое повышение. Однако нам главное — чтобы не было резкого роста акцизов, который обычно приводит к росту теневого рынка, появлению новых схем нелегального производства», — прокомментировал президент ассоциации Владислав Спирин. Также участники планируют обсудить вопрос, касающийся разрешения использовать субсидии на приобретение иностранных саженцев. Винодельная отрасль остро нуждается в закладке новых виноградников и расширении площадей уже существующих. Однако в настоящее время отечественные саженцы способны обеспечить всего 60 — 65% от существующих потребностей. Помимо этого, на форуме затронут темы маркетинга и брендинга алкогольной продукции. Лидеры отрасли поделятся опытом, как использовать креативные технологии в продвижении своей продукции, как управлять репутацией в кризисных ситуациях, повышать лояльность потребителя и сделать его амбассадором бренда. Свое участие в работе форума подтвердили представители Российского экспортного центра, Роскачества, ведущие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, федеральные розничные сети, российские и иностранные эксперты, журналисты. Напомним, что форум «Высший Градус» задуман стать главной площадкой алкогольной индустрии формата B2G. Мероприятия обширной деловой программы пройдут в пространстве конгресс-холла «Торатау», а ее торжественная часть предусматривает посещение поселка Булгаково, где генеральный партнер форума АО «Башспирт» откроет свой новый завод «БашБиоСпирт». Медиапартнером форума выступает холдинг 1MI.

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